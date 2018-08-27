Eskişehir'de 10 yaşındaki Mira Küçük, yazılımını ve montajını kendi yaptığı, herhangi bir labirent yapıda yolunu bulabilen robot yaptı. Yaptığı robotun fabrikalarda işçilerin ağır yükleri kolayca taşımalarına yardım edeceğini hayal eden Mira, yazılım konusunda kendisini daha geliştirmeyi hedefliyor.

En zor labirentleri çözüp yolunu bulabilen robotu, "işçilerin sırtı ağrımasın" diye yaptığını ifade eden Mira Küçük, yeni hedefinin gelecekte gökyüzündeki kirli havayı temizleyecek bir sistem kurmak olduğunu söyledi.

Mira, babası dışında kendisine proje sponsoru bulamadığını dile getirerek, "Sosyal medyada bir sayfa açtım. Yaptığım robotu, projelerimi anlattım ama yine de bütün malzemelerimi babam satın aldı. Bu tarz robotların hayalini hep kuruyordum. Hiçbir eğitim almadım. Başka oyuncaklarla oynayamıyorum. Yaptığım robotla oynamak daha eğlenceli." dedi.

"Ezberleme, öğren"

Ezberden çok öğrenmenin daha çok hoşuna gittiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Çalışmalarım bana bunu öğretti. Geliştirdiğim robot sayesinde fabrikalardaki çalışanlar daha az yorulacak. Robotun kodlamalarını da kendim yapıyorum. Yani nereye, ne hızla gitmesini ben belirleyebiliyorum. Bu sayede insanların beli ağrımayacak. Bir de fabrikalar çok duman çıkartıyor. Gökyüzü kirleniyor. Babam yine sponsor olursa bir drone alacağız. Dronun üzerine yerleştireceğim hava süzgeci kirli havayı temizleyecek. Bu benim hayalim ama gerçekleştireceğim. Arkadaşlarıma söylediğimde inanmıyorlar ama yapacağım."