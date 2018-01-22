Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de 14 bıçak darbesi alan genç ağır yaralandı

Eskişehir'de vücudunun farklı bölgelerine 14 bıçak darbesi alan genç adam ağır yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Tandoğan Mahallesi Cankır Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre Mehmet Ali Y. (25), sokak üzerinde bulunan bir ikamette Engin D. ile henüz belirlenemeyen bir konu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin D., Mehmet Ali Y.'yi bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan genç adam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri Engin D.'yi yakalamak üzere çalışma başlattı. Engin D. ise, Eskişehir Devlet Hastanesine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ÇNRA´lar Afrin´deki teröristleri böyle vurdu

ÇNRA´lar Afrin´deki teröristleri böyle vurdu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA