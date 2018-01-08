Eskişehir'de 19 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
Eskişehir'de 19 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.
- İHA
İnönü ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 19 işçi mesailerini tamamlayarak iş yerinden ayrıldı. Gece boyunca farklı saatlerde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne müracaat eden işçiler, kusma, ishal ve mide bulantısından rahatsız olduklarını belirttiler. İşçilerin iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülürken, soruşturma devam ediyor.
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