Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de 2 eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis memurundan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önceki gün Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan İrfan Ş, Servet T. ve Selahattin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis memurluğundan daha önce ihraç edilen şüphelilerden İrfan Ş. ve Servet T. tutuklandı, Selahattin Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi

Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA