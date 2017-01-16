Eskişehir'de 2 eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önceki gün Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan İrfan Ş, Servet T. ve Selahattin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis memurluğundan daha önce ihraç edilen şüphelilerden İrfan Ş. ve Servet T. tutuklandı, Selahattin Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.