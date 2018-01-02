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Eskişehir'de 3 çocuk komşuda yedikleri yemekten hastanelik oldu

Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde 3 çocuk yedikleri yemeklerden dolayı zehirlenerek hastanelik oldu.

  • İHA
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Olay Mihallıççık'ın Yunus Emre Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. (11) ve komşu çocukları G.N. (13) ve M.G. (12) misafir olarak bulundukları evde yedikleri yemekten dolayı zehirlendiler. Mihallıççık Günsazak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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