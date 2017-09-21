Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem panik yarattı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehir'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Tepebaşı merkez ilçe olarak açıkladığı deprem bugün saat 12.01'de gerçekleşti.
 
Eskişehir kent merkezinde hissedilen ve kısa süreli panik yaşatan deprem hasara yol açmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada!

Otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada!

Müzede şaşırtan benzerlik

Müzede şaşırtan benzerlik

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesinin faydaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA