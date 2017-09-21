Eskişehir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem panik yarattı
Eskişehir'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Tepebaşı merkez ilçe olarak açıkladığı deprem bugün saat 12.01'de gerçekleşti.
Eskişehir kent merkezinde hissedilen ve kısa süreli panik yaşatan deprem hasara yol açmadı.
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