Eskişehir'de 5 polis eşine 'ByLock' gözaltısı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen 5 polisin eşi 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç polislerin eşlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen aralarında diş hekimi, avukatın da bulunduğu 5 kadın gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen polislerin eşi 5 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
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