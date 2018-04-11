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Eskişehir'de 6 askere FETÖ gözaltısı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 6 asker gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 6 askeri gözaltına aldı. Aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu şüpheliler, TEM Şubesi'ne götürüldü.
 

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