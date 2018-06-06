Eskişehir'de 8. kattan düşen liseli Yaren 8. katta yaşadığı dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de lise 1'e giden 15 yaşındaki Yaren Tokay, 8. katta yaşadığı dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
- DHA
Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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