Eskişehir'de ahırdaki 9 koyun çalındı
Eskişehir'de bir vatandaşın ahırından kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 9 koyun çalındı.
- İHA
Olay Alpu'nun Ağaçhisar Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.A.Ö.'ye ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 9 koyunu çaldı. Vatandaşın jandarma ekiplerine giderek durumu anlatarak şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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