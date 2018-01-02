Eskişehir'de ahırdaki 9 koyun çalındı

Olay Alpu'nun Ağaçhisar Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.A.Ö.'ye ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 9 koyunu çaldı. Vatandaşın jandarma ekiplerine giderek durumu anlatarak şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.