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Eskişehir'de bacada çıkan yangın korkuttu

Eskişehir'de müstakil bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, Huzur Mahallesi Yaşartürk Sokak'ta gece yarısı yaşandı. İddialara göre bacada başlayan alevler, müstakil evin büyük bir kısmına da yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine ise, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri evdeki soğutma işlemlerini de tamamladı. Yangın sırasında ikamette kimsenin olmaması da muhtemel bir kötü durumun önüne geçti.

 

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