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Eskişehir'de bir şahıs, 6 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçakladı

Eskişehir'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu 6 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçakladı.

  • İHA
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Olay, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir ikamette akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı.

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