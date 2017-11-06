Eskişehir'de bir samanlıkta bulunan ampul 5 ton samanı yaktı

Yangın, Turgutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. M.C. isimli vatandaş, evinin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktığını gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 5 ton samanın yandığı tespit edildi. Yangına, samanlıkta bulunan ve patlayan ampulün sebep olduğu anlaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.