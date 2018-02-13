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Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Arif Ş., evine gelip alacağını istediği Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu.

  • DHA
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Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana gelen olayda, inşaat işiyle uğraştığı belirtilen 26 yaşındaki Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen 31 yaşındaki Erdal Özdemir ve 27 yaşındaki Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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