Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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