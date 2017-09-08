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Eskişehir'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen feci kazada 3 kişi ölürken 7 kişi yaralandı.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında Serdar D.'nin kullandığı 16 NHY 89 plakalı minibüs, tekerleğin patlaması takla atarak, yol kenarında bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. Kaza esnasında araçtan fırlayan sürücünün eşi Hatice Demir ve araçtaki Eyüp Enser Karabayır (3) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Henüz ismi tespit edilemeyen bir yaralı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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