Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.
- AA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de 14 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bürokrat, öğretmen, emekli memur, işçi ve esnafın da aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı.
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