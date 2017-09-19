Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de 14 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bürokrat, öğretmen, emekli memur, işçi ve esnafın da aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kağıthane'de yayanın aracın çarpmasıyla metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

Kağıthane'de yayanın aracın çarpmasıyla metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

Komandolar nefes kesti

Komandolar nefes kesti

Balık nasıl tüketilmeli?

Balık nasıl tüketilmeli?

Bulduklarında bu haldeydi... Büyüyünce ne olduğunu anladılar

Bulduklarında bu haldeydi... Büyüyünce ne olduğunu anladılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA