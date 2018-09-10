Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski binbaşı gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel DevletYapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunaneski binbaşı gözaltına alındı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak"suçundan aranan ve görevinden istifa eden binbaşı İ.Y'yi kent merkezindeyakaladı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından Ankara'ya gönderileceğiöğrenildi.
Muhabir : Emrah YaşarYayınlayan : Doğan Sarıtaş
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