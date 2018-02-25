Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı E.B.T'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.