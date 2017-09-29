Eskişehir'de "Bylock" operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün il yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bürokrat, öğretmen, emekli memur, işçi ve esnafın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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