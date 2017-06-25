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Eskişehir'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Eskişehir'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hasan Yılmazgil idaresindeki 26 H 0013 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Kavşağı'nda Sefer Özgün'ün kullandığı 43 RE 943 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özgün, eşi Neruse Özgün, çocukları Deniz ve Demir Özgün, halk otobüsü yolcularından Yusuf ve Kudret Oslu ile Yusuf Karakaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin hastanesi ve olay yeri yakınlarında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 7 kişinin tedavileri hastanelerde sürüyor.

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