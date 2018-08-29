Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de hastanedeki röntgen odasında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası kantinini işleten patronu Harun Güler'i (32), röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Serdar A, Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir'de Serdar A'nın dün trafik kazası geçiren patronu Harun Güler'in telefonunda eşiyle yaptığı mesajlaşmaları görünce cinayeti işlediği iddia edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA