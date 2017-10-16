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Eskişehir'de ihraç edilen emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
 
Operasyonda meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa B. gözaltına alındı.
 
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.
 

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