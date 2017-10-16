Eskişehir'de ihraç edilen emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa B. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.