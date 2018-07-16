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Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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Ersin Yemişen idaresindeki 16 E 6424 plakalı otomobil, İnönü-Bozüyük karayolunun 1. kilometresinde, Mehmet Gündoğdu'nun kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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