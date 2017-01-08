Eskişehir'de iş adamlarına yönelik FETÖ iddianamesi kabul edildi

Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz tarafından "Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklu A.K. (52), A.Ç. (47), A.D. (48), H.A. (46), H.K. (34), M.C. (37), M.S. (39), M.E.Y. (35), M.K. (53), S.T. (55), tutuksuz M.G.Ç. (58) ve R.Ç. (49) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün kentte faaliyet gösteren özel okul, yurt ve dershane gibi eğitim kurumlarının ortağı ve yöneticileri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı saptananların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, CD'ler ile bir dolarlık banknot ve çeşitli doküman ele geçirildiği belirtildi.

Tanık ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, ülke genelinde FETÖ'ye ait şirketlere art arda kayyum atanmaya başlayınca Eskişehir yapılanmasının, eğitim kurumlarının bazılarına güvendikleri çalışanlarını büyük ortak yaptığı, bazılarını da elden çıkarıp aynı yerde kiracı olmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.

Silahlı terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen'in, 17-25 Aralık operasyonları sonrası örgüt mensuplarına "bağış" ve "himmet" adı altında toplanan paraların "kayıt altına alınmadan" yurtdışına çıkartılması talimatı verdiğinin saptandığı da vurgulanan iddianamede, tanıklar bu yönde beyanda bulundu.

Kimlik bilgilerinin gizlenmesine ilişkin tanık koruma tedbiri uygulanarak ifadesi alınan A.G, okul, dershane, yurt ve şirketlerin gerçek sahibinin FETÖ/PDY olduğunu ve güvendikleri kişiler üzerine kayıt edildiğini beyan etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan edip, bu kapsamda yeniden ifade veren tutuklu sanıklardan birinin, "Eskişehir'de cemaatin okul ve dershanelerinin bağlı olduğu Tolerans A.Ş, Zafer A.Ş. ve Zirve A.Ş gerçekten cemaatin topladığı bağış ve himmetlerle kurulmuş şirketlerdir. Ancak kağıt üzerinde görünen ortakları ise bu yapının güvendiği kişilerdir. Yani gerçekten bunların hiçbirisi bu şirketlerin, bu okulların sahipleri değillerdir." ifadesi de iddianamede yer aldı.