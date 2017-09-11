Eskişehir'de kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büğdüz Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları yönünde bilgi aldı.
Düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakaladı.
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