Eskişehir'de kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büğdüz Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları yönünde bilgi aldı.

Düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakaladı.