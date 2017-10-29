Eskişehir'de LPG tankındaki uyuşturucuyla ilgili 3 İranlı tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri bir aracın LPG tankı içerisinden 70 gram morfin ile 1 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirdi, olaya ilgili İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece saat 03.00 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay sokak'ta durdurduğu bir araçta arama yaptı. Ekipler aracın LPG tankının boş olmasından şühhelendi. LPG tankı sökülerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araçta bulunan R.D., M.Z. ve A.B. adlı İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin oksijen kaynağı ile açtırdıkları LPG tankı içerisinden 1 kilo 400 gram afyon sakızı ile plastik şişe içerisinde 70 gram morfin ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Z. ise savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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