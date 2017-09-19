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Eskişehir'de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

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Alınan bilgiye göre, Yukarıkalabak Mahallesi'nde Necati Çiftçi (82) idaresindeki 26 FS 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücüsü Necati Çiftçi ile eşi Gülten Çiftçi (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

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