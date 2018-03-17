Eskişehir'de PKK operasyonunda 2 İranlı gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı oldukları öne sürülen İran uyruklu Erfan A. ve Shores S.'yi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.