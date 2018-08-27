Eskişehir'de sağanak yağış sebebiyle kentteki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı

Eskişehir'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı.

Kentteki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Su baskınıyla karşı karşıya kalanlar, imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Kent merkezindeki bazı caddelerde ağaçların dalları ve evlerin camları sağanak ve rüzgar nedeniyle kırıldı.