Eskişehir’de telefonlarında terörist fotoğrafları bulunan İranlı şahıslardan biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı Eskişehir’de terör örgütü ile bağlantılı olduklarını iddiası ile yargılanan İran uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ile savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.