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Eskişehir’de telefonlarında terörist fotoğrafları bulunan İranlı şahıslardan biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı

Eskişehir’de terör örgütü ile bağlantılı olduklarını iddiası ile yargılanan İran uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ile savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

  • İHA
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen şahıslardan Shores S. tutuklanırken, ev arkadaşı Erfan A. ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

  

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