Eskişehir’de telefonlarında terörist fotoğrafları bulunan İranlı şahıslardan biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı

<p> Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen şahıslardan Shores S. tutuklanırken, ev arkadaşı Erfan A. ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.</p> <p> </p>
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