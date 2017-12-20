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Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

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Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen Iraklı 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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