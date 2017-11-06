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Eskişehir'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Bursa-Eskişehir karayolunun 21. kilometresinde sabah saatlerinde yaşandı. E.A. isimli sürücü, yakıtı biten kamyonetini emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. Aynı istikametten gelen O.K. isimli sürücünün kullandığı tır ise, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerini hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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