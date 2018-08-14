Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Recep Ünal yönetimindeki 06 ST 799 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 14. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Özlem Ünal (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Recep, Fatma, İrem ve Ada Ünal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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