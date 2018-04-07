Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı
Eskişehir'de yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. E.A.'nın (28) idaresindeki otomobil ile M.D.'nin (41) sürücülüğünü yaptığı araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan A.A. (29), A.Ş. (58) ve F.U. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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