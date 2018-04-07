Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. E.A.'nın (28) idaresindeki otomobil ile M.D.'nin (41) sürücülüğünü yaptığı araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan A.A. (29), A.Ş. (58) ve F.U. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.