Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 7 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
- İHA
Eskişehir’de Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenmiş olan adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 28 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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