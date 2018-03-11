Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenmiş olan adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 28 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.