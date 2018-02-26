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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır sentetik uyuşturucu madde, hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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