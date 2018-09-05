Eskişehir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 'ev ve sohbet ablası' kadın yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 'ev ve sohbet ablası' olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında "ev ve sohbet ablası" olduğu değerlendirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.