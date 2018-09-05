Eskişehir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 'ev ve sohbet ablası' kadın yakalandı Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 'ev ve sohbet ablası' olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.