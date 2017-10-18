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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 12 eski dershane yöneticisinin beraat ve tahliye talepleri reddedildi.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 12 eski dershane yöneticisinin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 2'si tutuklu 12 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

İddia makamının verdiği mütalaanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut durumunun devamına karar verdi.

Dava, kararın açıklanması için 25 Ekim'e ertelendi.

 

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