O FETÖ'cünün Gaffar Okkan'ın koruma ekibinde yer aldığı belirlendi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklanan 15 zanlıdan birinin, 16 yıl önce şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın koruma ekibinde yer aldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, zanlılardan Mustafa D'nin, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Okkan'ın motosikletli koruma ekibinde görevli olduğu tespit edildi. Mustafa D'nin, saldırıda yaralandığı ve 2009 yılında malulen emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde 14 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.