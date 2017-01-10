ESMEDYA’dan Kızılay’a destek

Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle kan stoklarında ‘kırmızı alarm’ verildiğini söyleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamaya duyarsız kalmayan onbinlerce vatandaş kan merkezlerine koşmuş ve

1 günde 13 bin 241 ünite kan bağışı yapılmıştı. Dr. Kerem Kınık bu bağışın Kızılay için 148 yıllık rekor olduğunu söylemişti. ESMEDYA çalışanları da dün ‘Bağışlanan her kan kurtarılan 3 can demektir’ bilinciyle Kızılay’a kan bağışlayarak kampanya destek oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Kalın ve Nadir Alparslan ile çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek verdi.