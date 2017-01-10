ESMEDYA’dan Kızılay’a destek
ESMEDYA çalışanları, Kızılay’ın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamanın ardından, Türk Kızılayı tarafından şirket içerisinde kurulan kan bağışı standında kan vererek kampanyaya destek oldu.
Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle kan stoklarında ‘kırmızı alarm’ verildiğini söyleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamaya duyarsız kalmayan onbinlerce vatandaş kan merkezlerine koşmuş ve
1 günde 13 bin 241 ünite kan bağışı yapılmıştı. Dr. Kerem Kınık bu bağışın Kızılay için 148 yıllık rekor olduğunu söylemişti. ESMEDYA çalışanları da dün ‘Bağışlanan her kan kurtarılan 3 can demektir’ bilinciyle Kızılay’a kan bağışlayarak kampanya destek oldu.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Kalın ve Nadir Alparslan ile çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
10 Ocak Gazeteciler Günü kutlandı
Türkiye’nin dört bir yanında basın mensupları , Çalışan Gazeteciler Günü için düzenlenen etkinliklere katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Erbay Kücet ise “Medya darbe girişimi karşısında gösterdiği toplumsal sorumluluk; ülkemizin, demokrasinin ve parlamentomuzun varlığını sarsılmadan korumasında büyük rol oynadı” dedi.
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