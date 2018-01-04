Esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacağı ve 28 Şubat 2018’de sona ereceği bildirildi.
- İHA
Yapılan açıklamada, “3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununun 9. maddesinde, ticari amaçla kullanılan, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur ibaresi yer almaktadır. 2016 yılında damgalanmış ve 2016 yılında imal edilmiş ve damgalanmış ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletleri damga süresini doldurmuştur. Bu bağlamda 2018 periyodik muayeneleri için 8 Ocak - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezinde bulunan Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Memurluğuna başvuruda bulunmaları gerekmektedir” denildi.
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