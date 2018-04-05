ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde sınıvlar ertelendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), bugün yaşaanan üzücü olay sebebiyle Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan Perşembe günü öğleden sonra ve 6 Nisan Cuma günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), bugün yaşaanan üzücü olay sebebiyle Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan Perşembe günü öğleden sonra ve 6 Nisan Cuma günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
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