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Eşyalara verdikleri değeri kendilerine vermiyorlar

Bursa’da bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi.

  • İHA
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  Mudanya yolunda seyrederken çekilen görüntülerde, evden eve eşya taşıyan firma elemanları, taşıyacakları eşyaları kamyona istifledikten sonra kendilerine yer bulamadı. Daha sonra kamyonetin kapağında kendine yer bulan 3 veya 4 eleman, gidecekleri eve kadar kendi canlarını hiçe sayarak yolculuk yapıyor. Eşyalara gösterdikleri özeni kendilerine göstermeyen kişiler yürekleri ağızlara getirdi. Kamyonetin çadırına yaslanan başka bir kişi ise, kendi canının ne kadar değersiz olduğunu gözler önüne seriyor. 

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