Ethem Sancak: Başkanlık sistemi ile Türkiye’nin önü otoban gibi açık olacak

Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülen yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na geçmesini öngören Anayasa değişiklik teklifi ile Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili değerlendirme yapan ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yeni sistem ile Türkiye’nin önünün otoban gibi açık olacağını söyledi. Ethem Sancak, başkanlık sisteminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, yıllar önce Tanzimat’ın dayatıldığını ve bunun ‘pranga’ olduğunu söyledi. Sancak “150 yıl sonra bu sistemin değişmesi gerektiğini politikacılarımızın bir kısmı gördü. Merhum Alparslan Türkeş, Turgut Özal gördü. Fakat yapamadılar. Şimdi bir adam çıktı ve bunu yapıyor. Bütün kavganın nedeni bu. Allah’ın izniyle 2 ay içerisinde Meclis’ten geçecek. O zaman bir eşik atlayacağız. Bugün bunu engellemek için var gücüyle saldıranlar, bükemediği eli öpmeye gelecek. Kritik eşik başkanlık sistemi. Bu geçtiği an önümüz otoban gibi açık olacak” diye konuştu.

ERDOĞAN’A KARŞI SAVAŞ HEP MEDYADA VERİLİYOR

Ethem Sancak, AA muhabirine, medya sektöründeki gelişmeler ve 2017’ye ilişkin hedeflerini değerlendirirken, son 20-30 yılda ülkeler arası rekabet ve savaşların medya alanında olduğunu, ülkenin bağımsızlığına, milletin birliğine ve ayağa kalkmış Asya’ya liderlik yapma stratejisini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı savaşın hep medyada verildiğini söyledi. Medyanın ‘üst akıl’ tarafından yönlendirildiğini, eskimiş ve çürümeye başlayan eski düzene karşı dik duranlara medya yoluyla vurulduğunu belirten Sancak, milleti, ayakta kalmayı, adaleti ve eşitliği savunacak milli bir medya olması gerektiğini, buna sadece Türkiye’nin değil, bütün mazlum milletlerin ihtiyacı olduğunu kaydetti. Türk Medya ve Star Medya gruplarının tek çatı altında toplanmasıyla ESMEDYA’nın ortaya çıktığını hatırlatan Sancak, “ESMEDYA’nın tek temel ilkesi vardır; milli ve yerli olmak... Çeşitli medya gruplarının onlarca medya ilkeleri var ya... O ilkeler tantanalı toplantılarla açıklanır ya... Bizim yalın bir prensibimiz var. Bizim medyamızda çalışabilmek, kalem oynatabilmek ve ekranda konuşabilmek için söylemlerin, yazılanların milli ve yerli olması gerekir” şeklinde konuştu.

BU ÜLKEYE YERLİ VE MİLLİ BBC, CNN LAZIM

ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, artık mazlum milletlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın peşine düşmeye hazır 72 kavmin dilinden konuşacak medyaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini onların dilinden onlara aktaracak, bu ülkeye bir yerli ve milli BBC, CNN lazım” dedi. Milli ve yerli medyanın sadece 78 milyona hitap etmemesi gerektiğini belirten Sancak, adil olmayan, eski ve çürümüş nizama kafa tutan, dünyanın 5’ten büyük olduğunu söyleyen milletlere seslenecek medyaya ihtiyaç olduğunu savundu.

MİLLİ VE YERLİ OLMAYAN HİÇBİR İŞE GİRMEYECEĞİZ