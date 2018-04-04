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Ethereum'un kurucusundan Bitcoin'in sözde kurucusuna: O bir sahtekar

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin’i kimin oluşturduğu bilinmiyor. Satoshi Nakamato adıyla anılan bu gizemli kişilik bir türlü ortaya çıkmıyor. Ancak 2016’dan bu yana teknoloji dünyasını inandıramamış birisi var. Craig Wright’ın kendisini Bitcoin kurucusu olarak göstermesine, Ethereum kurucusundan yanıt geldi.

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Kimin ürettiği belli olmayan, hakkında üretilen komplo teorilerine her geçen gün yenisinin eklendiği Bitcoin, Satoshi Nakamato gibi gizemli bir ismi hayatımıza soktu. Kimse Nakamato’nun gerçekte kim olduğunu bilmiyor. İnternet dünyasında her gün, Bitcoin’in kurucusu olduğunu söyleyen sayısız insan var. Ancak bunlardan birisi, diğerlerinden biraz farklı. 
 
Bir kripto para milyoneri ve teknoloji girişimcisi olan Craig Wright, 2016’dan beri iddiasını sürdürüyor. Wright, kendisinin Satoshi Nakamato olduğuna, Bitcoin’i nasıl inşa ettiğine dair bilgiler paylaşıyor. 
 
 
 
Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un tecilli kurucusu olan Vitalik Buterin, bu adamın sürekli çıkış yapmasına daha fazla dayanamadı. 
 
Konuşması bölünen ve Vitalik Buterin tarafından kısaca sahtekarlıkla suçlanan Craig Wright, salonda yükselen alkış seslerini bir süre bastıramadı. Etkinlik sonrasında Buterik, bütün akışı Twitter’a taşıdı.
 
Craig Wright, kendisinin Bitcoin kurucusu olduğuna inandırdığı ciddi bir kitleye sahip. Bu durumda onun gelirinin haksız yere artmasına neden oluyor. Kendisi bir finans uzmanı olarak paneller düzenliyor ve ciddi paralar kazanıyor. 
 
(Webtekno)

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