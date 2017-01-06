etiSEM’den 49 farklı dalda kurs

Etimesgut Belediyesi, Sürekli eğitim ve uygulama Merkezi(etiSeM) meslek ve beceri kursları kapsamında müzik ve gösteri sanatları alanında da ücretsiz eğitim veriyor. Bağlama, gitar, piyano, keman, ney, Türk Halk Müziği repertuarı, Türk Sanat Müziği repertuarı, tiyatro ve drama dallarında yaklaşık bin kursiyer eğitim alıyor. kurslar, kent konseyi, korkut Ata, Turkuaz, Atayurt, göktürk, Yunus emre, Satuk Buğrahan etiSeM birimlerinde düzenleniyor. kurslar alanlarında uzman eğitmenler tarafından derslik ve müzik atölyelerinde veriliyor. EN bÜYÜK İLGİ baĞLaMaYa Bağlama kurslarına 160, gitara 150, piyanoya 80, kemana 60, neye 50, THM, TSM repertuarına 170, halk oyunlarına 100, drama ve tiyatroya 180 kursiyer devam ediyor. Haftanın 2 günü düzenlenen kurslar 9 ay sürüyor. kurslara devamlılık gösteren ve başarıyla tamamlayanlar, MeB onaylı sertifika almaya hak kazanıyorlar. etimesgut Belediye Başkanı enver Demirel, etiSeM kurslarıyla her alanda etimesgutlular’a meslek ve beceri edinme imkanı sunduklarını belirterek, bu yıl 5 bini aşkın kişinin kurslardan yararlandığını söyledi.

Çankaya