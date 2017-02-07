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Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu: FETÖ okulları Maarif Vakfına devredilecek

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, “Fetullah Gülen ile ilgili olan tüm okullar Maarif Vakfına devredilecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, resmi törenle karşıladı. İki lider yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Wirtu yaptığı konuşmada “Etiyopya Türk halkına büyük saygı duymaktadır. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdılar. Bu bağlamda hükümetimin bir kararını da söylemek istiyorum. Fetullah Gülen ile ilgili olan tüm okullar Maarif Vakfına devredilecek” dedi.

“FETÖ BİR URDUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır." diyen Erdoğan, "Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." ifadelerini kullandı.

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