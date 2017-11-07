Erzincan'da etkin pişmanlıktan yararlanan tanık FETÖ'cü 'mahrem imamı' teşhis etti

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları öne sürülen, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da yer aldığı 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Murat Orhan Tonğ, Şakir Akbulut, Adem Tosun, Cihan Bayır, Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Murat Akçay, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı, Cem Yeşilyurt, Mehmet Fatih Kandemir ve Gürsel Bayram hazır bulundu.

Bazı tanıklar ile izleyicilerin de yer aldığı duruşmaya, sanıkların 15 Temmuz günü 3. Ordu Karargahı içerisinde bulunan ve dava dosyasına delil olarak giren güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesi ile devam edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.K, askerlere belli aralıklarla sohbet verdiğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını belirtti.

Mahkeme başkanının salonda bulunan sanıkları tanıyıp tanımadığını sorduğu A.K, 3. Ordu Komutanlığına bağlı askerlerden sorumlu sözde "mahrem imam" olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz'ü teşhis etti.

Karagöz'ün FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde askerlerden sorumlu üst düzey yönetici olduğunu belirten A.K, "Karagöz'ün askerlerden sorumlu müdür yardımcılığının üstünde bir görevi olduğunu biliyorum. Zaman zaman kentte bulunan bir büfeden sabit kontörlü telefondan arayarak askerleri sohbetlere çağırırdık. Yapılan toplantılarda askerlerle dini sohbetler yapardık." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı bazı tanık ifadelerinin alınması ve dava dosyasına delil olarak giren güvenlik kamera kayıtlarının detaylı izlenmesi amacıyla yarına erteledi.