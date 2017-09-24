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Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist BDP İlçe Başkanlığı yapmış

Hakkari'de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, 2011'de BDP Nusaybin İlçe Başkanı olarak görev yapan Ali Damar olduğu belirlendi.

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Şemdinli ilçesinin Güzelkonak köyü Yufkalı bölgesi ile Yüksekova ilçesinin İkiyaka köyü Mezruk bölgesinde 22 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, "Serhabun" kod adlı Ali Damar olduğu tespit edildi.
 
Şırnaklı olduğu öğrenilen Damar'ın, 2011 yılında Mardin'de BDP Nusaybin İlçe Başkanlığı yaptığı, bir süre de BDP Parti Meclisi üyesi olarak görev aldığı belirlendi.
 
BDP'nin 2014 yılındaki 3. Olağan Kongresi'nde partinin adı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olarak değiştirilmişti.

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